Более 500 человек расчищали от снега парки Подмосковья на прошлой неделе

Пятьсот сорок четыре человека занимались очисткой территорий подмосковных парков от снега на минувшей неделе. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

По словам руководителя ведомства Михаила Хайкина, в общей сложности, за указанный период из парков вывезли свыше пятнадцати тысяч кубометров снега. В работах также задействовали полторы сотни единиц техники.

В первую очередь, от снега были очищены центральные аллеи, после этого — второстепенные дорожки, площадки для игр и занятий спортом. Все приведенные в порядок территории также обрабатывали реагентами.

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