Более 500 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Подмосковье за девять лет

Пятьсот тридцать пять объектов водоснабжения построили и модернизировали в Подмосковье за девять лет. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам главы ведомства Антона Велиховского, работы провели в сорока восьми муниципалитетах в рамках программы губернатора «Чистая вода». Это позволило обеспечить качественной водой два с половиной миллиона жителей и повысить показатель обеспеченности чистой водой.

Одним из последних объектов стал ВЗУ в Серебряных Прудах. Его мощность составляет 383 кубометра в сутки. Чистая питьевая вода теперь есть у более чем 600 жителей села Мочилы. В этом году работы в рамках программы продолжатся в десяти муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионе.