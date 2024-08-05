Более 80 процентов тепловых сетей проверили в Подмосковье с апреля
Фото: [пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» с апреля проверили свыше восьмидесяти процентов тепловых сетей в пятидесяти семи муниципалитетах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего за данный период проверено почти 8,5 тысячи километров тепловых сетей. Было выявлено около 1,3 тысячи утечек, уточнили в ведомстве.
За прошлую неделю оперативные группы выполнили 117 выездов в муниципальные образования, в коммунальных сетях региона было зафиксировано 248 технологических нарушений.
Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, тщательная проверка теплосетей помогает минимизировать риски и обеспечить стабильное функционирование всех систем ЖКХ.
В восемнадцати муниципалитетах Подмосковья проверка тепловых сетей полностью завершена.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области обновят свыше сорока котельных и ЦТП.