Более половины тепловых сетей проверили на надежность в Московской области

Подмосковные специалисты протестировали более 65% имеющихся тепловых сетей на надежность, с начала апреля они проверили почти семь тысяч километров тепловых сетей в 57 муниципалитетах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.