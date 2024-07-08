Более половины тепловых сетей проверили на надежность в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства ЖКХ МО]
Подмосковные специалисты протестировали более 65% имеющихся тепловых сетей на надежность, с начала апреля они проверили почти семь тысяч километров тепловых сетей в 57 муниципалитетах. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе этой работы было выявлено более 1,1 тысячи утечек. На прошлой неделе специалисты МОС АВС поставили на контроль 279 технологических нарушений. При этом холодному водоснабжению число сбоев снизилось на 4% в сравнении с показателями предыдущей недели.
«С начала года специалисты МОС АВС выполнили 4809 выездов в муниципалитеты региона. Наша цель — обеспечить надежность и стабильность коммунальных услуг для жителей региона», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.