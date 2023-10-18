Более трехсот рисунков поступило на подмосковный конкурс «ЖКХ глазами детей» за месяц

В Московской области продолжается прием рисунков на конкурс «ЖКХ глазами детей». За месяц поступило уже свыше трехсот работ, сообщила пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Дети отразили в работах свое видение на заданные темы — раздельный сбор отходов, программа капремонта многоквартирных домов, нацпроект «Оздоровление Волги», «Умная платежка» и программа «Чистая вода».

Участвовать в конкурсе могут жители Подмосковья от шести до восемнадцати лет. Работы принимаются до 10 ноября по адресу: улица Советская, дом 42, город Балашиха, Московская область. 143902. Юные жители региона могут выполнить рисунки на любом материале и в любой технике, однако они должны быть не объемными, а закрепленными в одной плоскости.

Конкурс запущен МинЖКХ Подмосковья и региональным ГАОУ «УКК ЖКХ». Победители будут определены и награждены до 23 ноября. Узнать более подробную информацию можно по ссылке или по телефону 8-498-602-01-31 (добавочный — 55896).

Фото: [ пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства МО ]

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*Возрастное ограничение 6+