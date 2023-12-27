Более трехсот тысяч жителей Подмосковья получат качественную питьевую воду в следующем году

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области планирует уже в следующем году улучшить качество питьевого ресурса еще для более чем 300 тысяч жителей региона.

Так, по государственной программе планируется построить и реконструировать более двадцати объектов питьевого водоснабжения. Также в наступающем году запланировано шесть мероприятий по строительству и реконструкции коммунальной инфраструктуры в военных городках, что позволит обеспечить качественными услугами 17 тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.