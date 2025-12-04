Черная метка на белом: снег в Хабаровском крае окрасился в цвет дыма новой котельной

В поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае местные жители столкнулись с тревожным явлением: выпавший снег имеет неестественный черный оттенок. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, источником проблемы стала новая котельная, дым от которой рассеивается прямо над жилыми кварталами.

По словам жителей, такая ситуация наблюдается впервые. Помимо визуального загрязнения, люди жалуются на ухудшение самочувствия, в частности на кашель, а также на нестабильное тепло в домах после запуска станции.

В региональном Министерстве ЖКХ подтвердили, что на новой котельной ведутся пусконаладочные работы, однако конкретные сроки их завершения не называют. Таким образом, проблема может сохраняться неопределенное время.

