Четыре котельные модернизируют в Лобне в рамках концессионного соглашения «Теплоэнергетической компании-10» и Подмосковья, сообщили в Мособлдуме. Заключение соглашения было утверждено с принятием соответствующего закона в четверг.

В рамках соглашения компания реконструирует в муниципалитете четыре котельные, а также построит 350 метров теплосетей. На эти цели будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

Проведение работ позволит повысить качество предоставляемых услуг по теплоснабжению и ГВС для 82 тысяч жителей городского округа. Также будет снижена аварийность на объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил в работу модернизированную котельную в поселке Майдарово в Солнечногорске.