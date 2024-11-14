Депутат Якубовский: закрытые окна в подъездах могут сэкономить семейный бюджет

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, так как такие потери тепла могут значительно отразиться на семейном бюджете, отметил в разговоре с РИА Новости Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Он подчеркнул, что с началом отопительного сезона, а в некоторых регионах уже с приходом первых сильных морозов важно следить за закрытыми окнами в подъездах.

В случае, если они открыты, следует незамедлительно вызвать сотрудников управляющей компании для устранения этой проблемы. Якубовский сообщил, что такие ненужные потери тепла могут увеличивать расходы на отопление до 10% от бюджета семьи.

Кроме того, открывшиеся окна в подъездах могут привести к замерзанию стояков и создать серьезные трудности для всех жильцов многоквартирного дома.

Парламентарий добавил, что если у здания низкая энергоэффективность, то расходы на отопление могут возрастать еще больше, затрагивая всех жителей.

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