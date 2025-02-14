Депутат Миронов призвал заморозить тарифы ЖКХ и провести проверку сферы

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, почти вся система ЖКХ в нашей стране сегодня находится в частной собственности, поэтому для проверки всех компаний данной сферы следует заморозить тарифы не менее чем на три года и провести аудит. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что люди не понимают, за что они должны платить. Если бы все было качественно, если бы с водой проблем не было, всегда была бы и горячая, и холодная вода, если бы не было отключений, то вопросов бы не возникало. А в таком случае проверка необходима, чтобы было наглядно видно, что и у кого как делается.

Ранее депутат Якубовский заявил, что с 1 марта в России меняется порядок платы за отопление.