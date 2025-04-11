Депутат Разворотнева дала оценку инициативе Минстроя России о взносах на капремонт с новостроек

В Минстрое России предложили сократить срок отсрочки по уплате взносов на капремонт для новостроек с пяти лет до одного года. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Светланы Разворотневой, сегодня многие субъекты РФ уже сократили срок отсрочки по своему усмотрению. Об этом сообщает "Общественная Служба Новостей».

Она добавила, что в столице начинают платить через восемь месяцев, в Московской и Ленинградской областях — через полгода, в Ростовской области — через год. Таким образом, предлагаемая инициатива Минстроя выглядит не вполне осмысленной, поскольку ключевое регулирование сроков — в руках региональных властей. При этом фонды капремонта сталкиваются с дефицитом средств.

По мнению парламентария, среди системных мер важно не только изменение сроков взносов, а также и введение обязательной «инструкции по эксплуатации» для многоквартирных домов. Указанный документ поможет собственникам лучше понимать, как и когда нужно проводить обслуживание здания, чтобы оно не пришло в аварийное состояние через несколько лет после сдачи.

Она подчеркнула, что на фоне дискуссий о целесообразности сокращения отсрочки по взносам становится очевидным: тема капремонта требует системного пересмотра и согласованных решений на всех уровнях — от федерального до муниципального.

Ранее она рассказала, что изменится в сфере строительства и ЖКХ в этом году.