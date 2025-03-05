Депутат Разворотнева назвала ключевой нюанс штрафов за антисанитарию в квартире

По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, штрафы за антисанитарию в квартирах маловероятно будут массовыми в связи со сложностями с доступом к жилью. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что ключевая проблема связана с конституционной защитой неприкосновенности жилища. К тому же все указанные штрафы назначаются уполномоченным органом, то есть представителями Роспотребнадзора.

По мнению парламентария, сегодня максимальный штраф за такие нарушения для граждан составляет пять тысяч рублей. Кроме того, для увеличения суммы следует вносить изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а это пока что остается на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор поддержал идею штрафовать на 500 тыс. за антисанитарию в квартирах.