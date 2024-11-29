Депутат Разворотнева пояснила принцип формирования коммунальных платежей

Квитанции услуг ЖКХ нередко вызывают у жильцов МКД вопросы: откуда взялась эта сумма, куда пойдут эти деньги, когда уже начнется капремонт и т.д. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, в отечественной системе оплаты ЖКУ действительно имеются проблемные места, которые могут вызывать вопросы касательно их прозрачности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что платежи за ЖКУ в России складываются как минимум из трех составляющих: это плата за коммунальные ресурсы, за услуги управкомпании и за капремонт.

По мнению парламентария, в первом случае это электричество, горячая и холодная вода, тепло, газ и прочие коммунальные ресурсы. Платеж за них складывается из стоимости ресурса, устанавливаемой на федеральном уровне, и объема потребления данного ресурса. Однако методики расчета таковы, что довольно трудно оценить, насколько там действительно все прозрачно. Во втором случае это содержание общедомового имущества, то есть техобслуживание лифтов, поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, вывоз мусора, уборка помещений, благоустройство двора и прочее. Согласно ЖК РФ, тариф, который устанавливается для управкомпании, должны принимать собственники на общем собрании, тем не менее нередко они этого не делают, и вместо них сумму устанавливает муниципалитет. Именно третья составляющая – взносы на капремонт – вызывает у жильцов больше всего вопросов. Размер этих взносов устанавливает регион в зависимости от числа квадратных метров в жилом помещении, которые умножаются на региональный взнос, и получается сумма, которую собственник платит.

Ранее она назвала способы ускорить капремонт дома жильцам.