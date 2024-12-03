Депутат Разворотнева перечислила причины увеличения счетов за отопление в России

По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, завышенные счета за отопление являются одной из наиболее обсуждаемых тем среди граждан РФ. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что в этом случае все зависит от системы оплаты. Так, в разных субъектах РФ различные подходы к этому: в Ленинградской области счета за отопление выставляются только в отопительный период, в столичном регионе же работает система 1/12, то есть показания счетчиков за предыдущий год делятся на 12 месяцев, и ежемесячно приходит фиксированная сумма.

По мнению парламентария, нередки случаи оплаты за перетоп в том случае, если управкомпания не следит за температурным режимом, получается перерасход. На входе в дом должен быть установлен специальный регулятор – дроссельное кольцо, которое ограничивает подачу тепла. При отсутствии реакции в подобной ситуации следует проводить собрания жильцов и решать вопрос об установке систем погодного регулирования через энергосервисный контракт.

Она добавила, что при наличии сомнений в правильности расчетов необходимо обращаться в надзорные органы. Однако стоит помнить, что пока еще действует мораторий на проверки бизнеса, и даже внеплановые проверки по жалобам граждан требуют согласования с прокуратурой. Особенно сложная ситуация складывается в небольших поселках с устаревшей инфраструктурой.

Ранее она пояснила принцип формирования коммунальных платежей.