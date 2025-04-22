Депутаты разработают критерии отключения отопления в домах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать новые критерии для отключения отопления в жилых домах. По его мнению, они должны учитывать не только среднесуточные температурные показатели, но и прогнозы синоптиков, сообщает РИА Новости.

Чернышов обратил внимание на парадоксальную ситуацию: несмотря на уличную температуру в 25 градусов тепла, внутри квартир москвичей и жителей других регионов столбики термометров поднимаются до 28–30 градусов. Как считает парламентарий, такая проблема требует немедленного решения.

«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что граждане недоумевают из-за контраста с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаточное отопление.

По мнению Чернышова, ключевыми приоритетами в работе коммунальных служб должны стать комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в Московской области отопительный сезон завершится 21 апреля.