Дома тысячи жителей соцгазифицировали в Подмосковье с начала года

Тысячу жителей подключили к газу в Подмосковье с начала года в рамках президентской программы. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Московской области.

В общей сложности, с начала реализации программы в Подмосковье соцгазифицировали дома 315 тысяч жителей в более чем 2,8 тысячи населенных пунктов.

Подать заявку на подключение можно на областном сайте госуслуг. При этом в регионе действуют специальные условия для льготников. Для получения мер поддержки необходимо быть собственником дома и быть в нем прописанным.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в запуске газораспределительного пункта «Самаровка» в Королеве.