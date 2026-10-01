Ночная стирка сэкономит вдвое: эксперт Федорук раскрыл секрет экономии на электричестве

Ночное использование бытовой техники позволяет сократить расходы на электроэнергию примерно вдвое при условии установки двух- или трехтарифного счетчика. Об этом « Абзацу » рассказал эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. По его словам, при таких приборах учета стоимость киловатт-часа в ночное время значительно ниже дневной.

Федорук пояснил, что можно запрограммировать стиральную или посудомоечную машину на включение после 23:00, чтобы она работала час-два и выключалась. Это позволит сэкономить за счет более низкого тарифа. Главное, отметил эксперт, не включать слишком шумные приборы и не проводить ремонтные работы ночью, соблюдая закон о тишине.

Еще одна возможность урезать коммунальные расходы — получить жилищную субсидию от государства. Оформить выплату через МФЦ могут семьи, у которых общая плата за ЖКУ и капремонт превышает установленный порог от суммарного дохода. Федорук уточнил: если сумма в квитанциях больше 22% от совокупного дохода семьи, государство возвращает превышение на счет. В Москве этот порог составляет 10%. Напомним, с 1 октября тарифы на ЖКУ в России выросли в среднем почти на 10%, в зависимости от региона индексация составила от 8 до 22%.