Эксперт Креков: ситуация в России в сфере ЖКХ не устраивает никого

С 21 по 23 ноября 2025 года на ВДНХ пройдет ключевое отраслевое событие — «Ярмарка УК», посвященная профессиональному управлению недвижимостью. Выставка организована ведущими игроками рынка: АКОН, профсоюзом «ЯУправдом» и платформой «ОкРОН», которые объединились для демонстрации достижений и поиска решений системных проблем отрасли. Одну из главных проблем обозначил в эфире лидер профсоюза «ЯУправдом» Сергей Креков. По его словам, текущая ситуация не устраивает ни управляющие компании, ни жителей, ни власти. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что ключевая сложность заключается в отсутствии института заказчика: собственники выбирают УК, но при этом не делегируют полномочий конкретному представителю, который мог бы заключать и контролировать исполнение договора от их имени.

По мнению эксперта, это приводит к размыванию ответственности и неэффективному управлению. Креков подчеркивает, что перед выбором управляющей компании собственникам необходимо определить того, кто будет представлять их интересы в правовых и финансовых взаимоотношениях.

Он отметил, что основной функцией такого представителя должен стать строгий контроль за целевым использованием средств, собранных на содержание дома. Это не только повысит прозрачность работы УК, но и восстановит доверие между всеми участниками процесса. Таким образом, выставка станет площадкой для поиска практических механизмов внедрения этих изменений, что в перспективе сможет трансформировать всю систему управления многоквартирными домами в России.

