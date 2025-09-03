Стало известно, каким образом можно получить компенсацию за перебои воды в доме

Собственники квартир имеют законное право на компенсацию при длительных перебоев с водоснабжением, превышающих установленные нормативы. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, действующее законодательство четко регламентирует допустимые сроки отключения коммунальных услуг, что позволяет жильцам требовать перерасчета платежей. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, согласно постановлению правительства РФ № 354, единовременное отключение холодной воды не может превышать четырех часов, а суммарное время перерывов в течение месяца — восемь часов. Только при крупных авариях допустимый срок продлевается до 24 часов. Для горячего водоснабжения действуют аналогичные нормы, исключая плановые летние отключения продолжительностью до двух недель. Важным аспектом является и температурный режим: горячая вода должна поступать с температурой 60-75 °C, а при охлаждении ниже 40°C оплата производится по тарифу холодной воды.

Эксперт добавил, что практическим следствием нарушения этих нормативов становится право жильцов на автоматическое снижение платы за водоснабжение. За каждый час превышения допустимого времени отключения размер платы уменьшается на 0,15%. При систематических нарушениях или отказе управляющей компании компенсировать расходы, жильцы могут обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру, предварительно составив акт о некачественной услуге.

По его мнению, итогом защиты своих прав может стать не только перерасчет коммунальных платежей, но и взыскание компенсации морального вреда через суд. Судебная практика по статье 15 Закона «О защите прав потребителей» показывает, что размер таких компенсаций может достигать 15 тыс. рублей, что делает обращение в судебные инстанции действенным инструментом влияния на недобросовестные управляющие компании.

Ранее он пояснил, чем может обернуться для соседей подтекающий кондиционер.