Эксперт объяснил, как новые правила оплаты ЖКУ спасут от штрафов

С 1 марта 2026 года в России меняются правила игры с коммуналкой: теперь у россиян будет больше времени, чтобы оплатить счета без штрафов. Срок внесения платежей сдвинули до 15-го числа следующего месяца, а значит, добавилось целых пять дополнительных дней. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru объяснил , почему это не просто косметическое изменение, а реальная помощь для кошелька.

Казалось бы, всего пять дней — но для многих именно они становятся спасательным кругом. Эксперт отмечает, что раньше люди, получавшие зарплату в середине месяца, часто попадали впросак: деньги приходят, а срок оплаты уже вышел. Теперь график платежей стал более человечным: если выдача заплат выпадает на 5–10-е число, у людей появляется законный шанс закрыть долги перед ЖКХ вовремя, не влезая в просрочки и не копя пени. Мелочь, а риск накопления долгов снижает ощутимо.

Но есть и обратная сторона медали: лишние выходные могут сыграть злую шутку. Щербаченко предупреждает: удлинение срока часто расслабляет, и платеж забывают внести уже по рассеянности. Поэтому главный совет — не менять привычек. Получили зарплату — сразу разошлите деньги по назначению: за квартиру, по кредитам, на ипотеку. И обязательно сохраняйте квитанции, даже если платите через приложение. А если все же случилась заминка, паниковать не стоит: закон дает фору в 30 дней, в течение которых пени не набегают. Главное — не превращать этот бонус в систему.

Ранее в Госдуме напомнили о новых датах оплаты коммунальных услуг.