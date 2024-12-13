Эксперт по ЖКХ Бондарь определил причину роста долгов за коммунальные услуги

На конец уходящего года задолженность жителей РФ за ЖКУ может достичь 1,5 трлн рублей. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, высокая стоимость в сочетании с общим снижением уровня жизни создают ситуацию, при которой оперативная оплата счетов становится невозможной для значительной части населения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что принятый нижней палатой парламента законопроект, позволяющий взыскивать долги за ЖКХ во внесудебном порядке посредством исполнительной надписи нотариуса, направлен на решение данной проблемы. Схема такова: нотариус проверяет документы, запрашивает сведения о собственниках недвижимости и уведомляет должника. Последнему дается семь дней на добровольное погашение или подачу возражений. Если реакции нет, нотариус совершает исполнительную надпись, позволяющую инициировать взыскание через судебных приставов или банковские учреждения.

По мнению эксперта, законопроект призван сократить общий уровень задолженности и упростить работу управкомпаний.

Он уточнил, что, несмотря на это, в целом законопроект затрагивает часть проблемы. Так, следует не только упростить процедуры взыскания, а также и создать условия, при которых тарифы на ЖКУ станут соответствовать финансовым возможностям населения.

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