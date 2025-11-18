Эксперт раскрыл детали обжалования судебных приказов по капремонту

Собственникам квартир, столкнувшимся с судебными приказами о взыскании долгов за капремонт, важно знать о своем праве на обжалование. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, у граждан есть всего 10 дней с момента получения документа, чтобы подать возражение. Это критически важный срок, игнорирование которого приводит к автоматическому взысканию денежных средств. Об этом сообщает NEWS.ru.

Причиной для оспаривания может стать как реальная ошибка в начислениях, так и наличие у собственника доказательств своевременной оплаты. Эксперт подчеркивает, что проверка квитанций — прямая обязанность владельца жилья. При обнаружении несоответствий необходимо незамедлительно обращаться с заявлением о перерасчете в управляющую компанию или региональный Фонд капремонта. Особую бдительность следует проявлять при покупке недвижимости, заранее проверяя отсутствие задолженностей по целевым взносам.

По его словам, своевременно поданное возражение приводит к отмене судебного приказа, после чего спор рассматривается в рамках полноценного искового производства. Это дает собственнику возможность детально изложить свою позицию, представить доказательства и добиться справедливого решения. Таким образом, знание процедуры и оперативные действия защищают граждан от неправомерных взысканий и позволяют цивилизованно урегулировать спорные ситуации.

