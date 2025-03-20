Эксперт Сергеев назвал коммунальные услуги, за которые платить необязательно

Бывают случаи, когда в платежной квитанции за коммунальные услуги появляются дополнительные статьи расходов, не являющиеся обязательными. Эксперт в сфере ЖКХ Сергей Сергеев рассказал, за что управкомпании могут взимать лишние деньги и можно ли не оплачивать дополнительные услуги. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, чаще всего в платежной квитанции указывается перечень услуг, который должны предоставлять управкомпании, опираясь на минимальные требования российского законодательства. Тем не менее наравне с ними иногда можно найти дополнительные услуги, за которые человеку приходится платить. Это охрана, видеонаблюдение, консьерж, взносы на содержание детской площадки, не имеющей отношения к придомовой территории.

Эксперт подчеркнул, что необходимо тщательно проверять документ на наличие дополнительных строк. Если они имеются, то следует разобраться, откуда они взялись, входят ли эти условия в договор управления или было проведено общедомовое собрание, которое решило, что на это необходимо тратить деньги. Тем не менее если решение о введении необязательных сервисов было принято мнением большинства жильцов, то отказаться от них единолично не получится.

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