Эксперт Стекларь назвал причины необходимости отключения горячей воды летом в России

По словам специалиста по сантехническому ремонту Валерия Стекларя, с наступлением летнего сезона в большинстве городов РФ привычным становится отключение горячей воды, что происходит в связи с профилактическими работами, проводимыми после окончания отопительного сезона. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что, согласно правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, после завершения отопительного сезона и отключения отопления проводятся профилактические и ремонтные работы на котельном оборудовании. Без отключения горячей воды провести ремонт невозможно.

По мнению эксперта, графики отключений горячего водоснабжения зависят от местных особенностей. Так, в малых населенных пунктах горячая вода может отключаться сразу для всего города. Однако в ряде новых жилых комплексах летом горячее водоснабжение сохраняется, что возможно благодаря автономным котельным и отдельным трубопроводам, не зависящим от городских сетей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали отправлять фейковые письма о графике отключения воды.