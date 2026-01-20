Эксперт возложил ответственность за падение снега с крыш на собственников

Гибель людей из-за падения снега и наледи с крыш вновь обостряет вопрос о том, кто в ответе за подобные трагедии. Заместитель председателя комитета ТПП РФ по ЖКХ Дмитрий Гордеев в эфире Pravda.Ru заявил , что вина лежит не на погоде и не на власти, а напрямую на собственниках зданий, которые обязаны обеспечивать их безопасное содержание.

Эксперт подчеркнул, что, согласно закону, бремя ответственности за техническое состояние дома, включая своевременную очистку крыш, несут именно владельцы помещений, будь то жильцы многоквартирного дома или собственник бизнес-центра. Муниципальные, региональные или федеральные власти здесь ни при чем — их задача устанавливать правила, а не выполнять их вместо собственников. Однако на практике часто происходит обратное: вину пытаются переложить на управляющие компании или государство, при этом экономя на необходимых работах.

Такая халатность и системное пренебрежение своими обязанностями, по мнению Гордеева, и приводят к повторению трагических инцидентов. Пока собственники не сталкиваются с реальными и жесткими последствиями — будь то крупные штрафы или уголовная ответственность, — ситуация не изменится.

По его словам, корень проблемы лежит не в отсутствии нормативов, а в культуре безответственности. Итогом каждого такого происшествия должно стать не поиск виноватых на стороне, а четкое осознание, что безопасность — это прямая обязанность и зона личной ответственности каждого, кто владеет имуществом. Пока это понимание не станет нормой, трагические сценарии будут повторяться.

