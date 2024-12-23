Эксперт ЖКХ Склянчук спрогнозировал рост тарифов на коммунальные услуги в 2025 году

По словам эксперта Павла Склянчука, тарифы в сфере ЖКХ растут практически каждый год, однако в следующем году также поднимут цены управляющие компании. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что кабмин установил предельный рост тарифов на коммунальные услуги — 11,9%, однако субъекты РФ будут самостоятельно решать, какая из услуг подорожает больше, какая меньше. Кроме того, следует ожидать роста стоимости обслуживания общедомового имущества, так как размер инфляции 8%. Также весьма вероятно подорожают и все остальные услуги, которыми привыкли пользоваться собственники, то есть телевидение, интернет.

По мнению эксперта, в целом кабмином не запланировано в наступающем году каких-либо серьезных изменений в области ЖКХ. Следовательно, наиболее ключевая неожиданность в сфере коммунальных услуг — это какая цифра будет в следующем месяце в платежке.

Ранее депутат Разворотнева назвала субъект РФ, где максимально вырастут тарифы на коммунальные услуги.