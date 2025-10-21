Электронные платежки ЖКУ: как изменится оплата коммунальных услуг
Минстрой: гражданам сохранят возможность выбирать способ оплаты ЖКУ
Фото: [Медиасток.рф]
В России разрабатывают законопроект о переводе платежных документов за жилищно-коммунальные услуги в цифровой формат. Согласно публикации в «Известиях», нововведение предполагает массовый переход на электронные квитанции через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) и портал «Госуслуги».
Инициатива реализуется в рамках поручения президента Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина о создании единой цифровой платформы в сфере ЖКХ. Соответствующие поправки планируется внести в Жилищный кодекс РФ.
Согласно проекту, электронные версии платежных документов будут одновременно размещаться:
- в ГИС ЖКХ;
- на портале «Госуслуги».
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что электронный формат квитанций будет иметь юридическую силу, равнозначную бумажным платежкам. Это означает, что получение цифровой квитанции будет считаться надлежащим уведомлением потребителя о необходимости оплаты услуг.
В Минстрое отметили, что централизованный способ информирования повысит безопасность получения платежных документов. При этом гражданам сохранят возможность выбирать способ оплаты коммунальных услуг — переход на электронный формат не отменяет альтернативных вариантов расчетов.
