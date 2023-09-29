Электронные счета за ЖКУ получают уже свыше 600 тысяч жителей Подмосковья

Уже более шестисот тысяч жителей Подмосковья перешли на электронные счеты за жилищно-коммунальные услуги, отказавшись от бумажных, сообщила пресс-служба областного МинЖКХ.

Электронная платежка представляет из себя точную копию бумажной. Она позволяет оплачивать коммунальные услуги онлайн.

Оформить подписку на электронные платежные документы можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении расчетного центра. Для этого необходимо выбрать соответствующую опцию в разделе «Платежи» и указать адрес электронной почты.

Оплатить электронный счет за ЖКУ можно в письме от МосОблЕИРЦ или со скидкой через систему быстрых платежей на сайте и в мобильной приложении расчетного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Королеве проведут самую масштабную за долгое время реконструкцию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.