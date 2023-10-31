Электросетевой комплекс «Мособлэнерго» полностью готов к зиме

В настоящее время полностью устранены все предписания Центрального управления Ростехнадзора. Компания сформировала силы и средства для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций. В этом году специалисты «Мособлэнерго» уменьшили среднее время восстановления технологических нарушений в сетях до 51-й минуты. Каждые сутки на дежурстве находятся шестьдесят пять бригад.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, завершением подготовительной кампании к отопительному сезону станет выдача «Мособлэнерго» паспорта готовности. Этот документ министерство энергетики РФ планирует выдать компании в середине ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб Подмосковья к зимнему сезону.