Электросети свыше 500 подмосковных СНТ перешли на баланс «Мособлэнерго»

В настоящее время «Мособлэнерго» приняло на баланс электросети 507 садоводческих некоммерческих объединений, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона. В частности, на баланс «Мособлэнерго» перешли сети садового товарищества «Солнышко» в Егорьевске, где расположено пятьдесят участков.

Это позволит энергетикам компании вести круглосуточное обслуживание объектов и предусмотреть мероприятия по ремонту электросетей СНТ.

Как отметил глава областного Минэнерго Александр Самарин, сейчас на территории Подмосковья насчитывается почти двенадцать тысяч садовых некоммерческих товариществ, имущество 5,8 тысячи из них уже передано на баланс территориальных сетевых организаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность работы по разъяснению жителям Подмосковья правил выброса мусора.