Энергетики подготовили энергосетевой комплекс к ОЗП в 31 населенном пункте Кузбасса

Энергетиками Кемеровской области завершен комплекс мероприятий по повышению надежности электроснабжения на юге региона. Об этом сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что энергетики подготовили к прохождению осенне-зимнего периода электросетевой комплекс в 31 населенном пункте — двух в Новокузнецке и 29 в Новокузнецком муниципальном округе.

Отмечается, что в течение двух недель по ряду работ специалисты перевыполнили план в шесть раз. Так, было вырублено около 1,3 тыс. отдельно стоящих дерева вместо 252. Кроме того, было расчищено 75,5 га трасс вдоль линий электропередачи, проведены ремонт около ста контуров заземления, перетяжка и замена провода, замена и установка опор

Подчеркивается, что по результатам реализованных мероприятий энергетики прогнозируют сокращение числа аварийных отключений на юге Кузбасса вдвое.

Ранее сообщалось, что около 2,3 тыс. га просек ЛЭП расчистили в Подмосковье.