Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

В Подмосковье в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Температура воздуха понизится до минус трех градусов, пройдет дождь со снегом, на дорогах образуется гололедица.

В связи с этим «Мособлэнерго» ввело режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья. К оперативному устранению последствий непогоды будут привлечены свыше трехсот бригад, более 570 единиц спецтехники, в том числе почти восемьдесят передвижных дизельных электростанций.

В ведомстве уточнили, что неблагоприятные погодные условия в Московской области прогнозируются с 21:00 пятницы, 20 октября, до утра субботы, 21 октября.

Как подчеркнул глава Минэнерго региона Александр Самарин, у подмосковных энергетиков есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. При технологических нарушениях на сетях электроснабжения восстановительные работы займут не более двух часов.

Ранее Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов начать готовить свои транспортные средства к зиме.