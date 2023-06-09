Сотрудники «Мособлэнерго» подготовились к работе в условиях грозы и града

В связи с непогодой, которая ожидается в Подмосковье в пятницу, энергетики области перешли на режим повышенной готовности. Об этом сообщает областное Минэнерго.

В «Мособлэнерго» к работе подготовились 275 бригад специалистов. В распоряжении компании более 700 единиц техники, в том числе семьдесят пять мобильных электростанций.

По прогнозам, в последний рабочий день на текущей неделе в области до десяти часов вечера ожидаются ливень, град и гроза. Ветер усилится, порывы будут достигать семнадцати метров в секунду.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, сколько квартир в муниципалитетах области будут оборудованы датчиками утечки газа.