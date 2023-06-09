В Подмосковье введут дополнительные меры для обеспечения качественного электроснабжения 12 июня

Подмосковные энергетики введут дополнительные меры для того, чтобы в День России в регионе было обеспечено надежное электроснабжение. Об этом сообщили в областном Минэнерго.

Так, сотрудники «Мособлэнерго» с субботы по вторник будут дежурить в круглосуточном режиме. Также в компании будут отменены плановые ремонтные работы.

Помимо этого, энергетики дополнительно проверят состояние электросетей и оборудования, усилят меры безопасности.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о работе по обеспечению газовой безопасности, которая будет проводиться в регионе в отопительный сезон.