Еще 30 населенных пунктов Подмосковья газифицировали по губернаторской программе

В Московской области в рамках реализации губернаторской программы с начала этого года газифицировали еще тридцать населенных пунктов.

Так, например, в деревне Чупряково Одинцовского округа построили 3,7 километра сетей. Теперь провести газ в свои дома смогут свыше двухсот жителей, сообщила пресс-служба областного Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, всего в этом году в шестидесяти населенных пунктах Московской области планируют построить не менее трехсот километров новых газопроводов. До 2030 года планируется газифицировать свыше 500 населенных пунктов.

В ведомстве напомнили, что в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области" во всех населенных пунктах региона газовые сети бесплатно проводятся до границ участков жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в России.