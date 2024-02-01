Еще около 40 площадок для сбора вторсырья «Мегабак» планируют открыть в Подмосковье в этом году

Число площадок «Мегабак» для сбора вторсырья в Подмосковье планируют увеличить до ста, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В настоящее время в городских округах Подмосковья функционирует шестьдесят одна такая площадка, напомнил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Глава МинЖКХ региона добавил, что на тринадцати площадках «Мегабак» за сдачу вторичных отходов — лома, макулатуры, электробытовых приборов, пластика — жители региона получают денежное вознаграждение. Средства перечисляются на расчетный счет человека, который сдал вторсырье.

Также на пунктах реализации региональной программы «Мегабак» предусмотрена возможность обмена книгами, игрушками и одеждой.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой ЗАТО Восход Еленой Филатовой развитие муниципалитета.