ФАС установит контроль за ростом тарифов ЖКХ с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проинформировала о том, что с 1 июля начнет отслеживать максимально допустимое увеличение стоимости коммунальных услуг для населения, чтобы предотвратить необоснованное повышение цен.

Для каждой административной единицы глава региона устанавливает индивидуальный индекс, опираясь на параметры, утвержденные правительством Российской Федерации. По информации службы, с 1 июля стоимость электроэнергии увеличится в среднем на 12,6%. Средняя итоговая цена на газ для населения поднимется на 76 копеек и составит 8,32 руб. за куб. м.

Представители ФАС подчеркнули, что повышение тарифов необходимо для обеспечения функционирования жилищно-коммунального хозяйства и модернизации коммунальной инфраструктуры.

При обнаружении нарушений ФАС обязывает региональный орган, регулирующий тарифы, исключить неоправданные расходы. По данным службы, в 2024 году ФАС исключила из тарифов 29,2 млрд руб. экономически не обоснованных средств и добилась снижения тарифов в ряде регионов.

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