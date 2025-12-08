Фекальный потоп парализовал центр Ялты из-за прорыва канализации у администрации

Серьезная авария на канализационной сети создала критическую ситуацию в центре Ялты. На протяжении трех дней на Садовой улице, в непосредственной близости от здания городской администрации, продолжается фекальный потоп. Прорыв трубы, расположенный всего в ста метрах от мэрии, до сих пор не локализован, а коммунальные службы лишь приступили к поиску точного места аварии.

Последствия инцидента уже ощутили на себе жители близлежащих домов. Из-за разлива нечистот и сильнейшего зловония люди сталкиваются с трудностями при входе в собственные подвалы и подъезды. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в одном из пострадавших зданий расположен детский сад.

Пока, как сообщается, запах не проник в помещения садика, но ситуация остается напряженной и вызывает резкую критику со стороны местных жителей, возмущенных бездействием властей и скоростью реакции служб.

Ранее сообщалось, что в Перми УК заплатит почти миллион за фекальный потоп, в котором винила жильцов.