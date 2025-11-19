От обвинений — к штрафу: как пермская УК пыталась повесить фекальный потоп на жильцов и проиграла
В Перми УК заплатит почти миллион за фекальный потоп, в котором винила жильцов
Суд в Перми обязал управляющую компанию возместить ущерб жильцам, пострадавшим от коммунальной аварии, после того как сама УК попыталась переложить вину на собственников квартир.
Инцидент произошел в многоквартирном доме в Свердловском районе, где из-за засора в изношенных канализационных коммуникациях произошел потоп сточными водами. Затопленными оказались две квартиры. Обслуживающая организация отказалась признавать свою вину в произошедшем, что вынудило пострадавших жильцов обратиться за защитой в суд.
Первая инстанция полностью встала на сторону квартировладельцев, указав, что обслуживание канализационной системы находится в зоне ответственности управляющей компании. Суд обязал УК выплатить потерпевшим компенсацию ущерба в размере 795 тыс. руб., а также штраф в 140 тыс. руб.
Управляющая компания попыталась оспорить это решение, однако Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу, оставив вердикт первой инстанции в силе.
Ранее сообщалось, что коммунальная авария парализовала вход в Академию художеств на Университетской набережной в Петербурге.