Суд в Перми обязал управляющую компанию возместить ущерб жильцам, пострадавшим от коммунальной аварии, после того как сама УК попыталась переложить вину на собственников квартир.

Инцидент произошел в многоквартирном доме в Свердловском районе, где из-за засора в изношенных канализационных коммуникациях произошел потоп сточными водами. Затопленными оказались две квартиры. Обслуживающая организация отказалась признавать свою вину в произошедшем, что вынудило пострадавших жильцов обратиться за защитой в суд.

Первая инстанция полностью встала на сторону квартировладельцев, указав, что обслуживание канализационной системы находится в зоне ответственности управляющей компании. Суд обязал УК выплатить потерпевшим компенсацию ущерба в размере 795 тыс. руб., а также штраф в 140 тыс. руб.

Управляющая компания попыталась оспорить это решение, однако Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу, оставив вердикт первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария парализовала вход в Академию художеств на Университетской набережной в Петербурге.