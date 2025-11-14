Глава Химок проверила ход ремонта сетей водоснабжения

«Это один из этапов инвестиционной программы «Химкинского водоканала». На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. потребителей», — рассказала глава.

В рамках инвестпрограммы здесь также заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Реконструкция трубопровода завершится до 25 ноября. После этого прилегающая территория будет благоустроена.

В связи с работами 16 ноября будет временно ограничено движение на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина у лицея № 7.

Ранее о модернизации сетей водоснабжения в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.