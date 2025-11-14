Глава Химок проверила ход ремонта сетей водоснабжения
В Химках активно ведутся работы по модернизации сетей водоснабжения
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Химки]
Глава Химок Елена Землякова проверила ход ремонта сетей водоснабжения. Работы ведутся на улице Кирова. Здесь проводят замену труб протяженностью 1,3 км.
«Это один из этапов инвестиционной программы «Химкинского водоканала». На этом участке изношенные трубы меняют на новые, что значительно повысит надежность сети. Реконструкция позволит улучшить качество водоснабжения для 24 тыс. потребителей», — рассказала глава.
В рамках инвестпрограммы здесь также заменят 26 колодцев и 20 задвижек. Реконструкция трубопровода завершится до 25 ноября. После этого прилегающая территория будет благоустроена.
В связи с работами 16 ноября будет временно ограничено движение на повороте с улицы Кирова на улицу Ватутина у лицея № 7.
