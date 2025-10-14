Глава Каширы проверил готовность коммунальных служб к зиме после поставки семи единиц техники

Основной задачей проверки стала оценка готовности инфраструктуры к периоду низких температур и проверка способности служб оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации.

Значительное усиление потенциала коммунальных организаций стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства. Согласно предоставленной информации, недавно в распоряжение округа поступило семь единиц современной спецтехники. В частности, МБУ «Благоустройство» пополнило свой автопарк пятью новыми машинами для уборки и содержания территорий. В скором времени предприятие ожидает поставку экскаватора, который расширит возможности проведения ремонтных и земляных работ.

МУП «Водоканал» уже эксплуатирует новую каналопромывочную машину, а в ближайшей перспективе получит два аварийных автомобиля, илосос и манипулятор. Это оборудование, по мнению специалистов, существенно повысит эффективность ликвидации аварий на водопроводных сетях. МУП «Теплосеть», в свою очередь, приобрело современный экскаватор-погрузчик, предназначенный для обслуживания теплотрасс и других уличных коммуникаций.

Особое внимание в ходе проверки было уделено работе аварийно-диспетчерских служб, функционирующих на предприятиях «Водоканал» и «Теплосеть». Роман Пичугин подчеркнул критическую важность быстрого реагирования сотрудников на любые нештатные ситуации. В ходе визита также были детально разобраны текущие проблемные вопросы, а руководству предприятий даны соответствующие поручения для их скорейшего решения. Мониторинг деятельности коммунальных служб будет продолжен, что, по мнению администрации, позволит обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального комплекса в зимний период.

Ранее сообщалось, что глава Роман Пичугин лично контролирует ход отопительного сезона в округе Кашира.