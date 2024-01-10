Глава Люберец проверил работу котельной в поселке Октябрьский

Глава Люберец Владимир Волков проверил работу котельной в поселке Октябрьский, которая обслуживает около пятидесяти жилых домов, медучреждения, школу, два детсада и административные здания, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время котельная функционирует в штатном режиме, в праздничные дни она работала без технологических сбоев. <…> В плановом режиме <…> на объекте проводятся все необходимые профилактические мероприятия и гидравлические испытания», — подчеркнул Волков.

В этом году котельную планируют модернизировать. Она также будет обеспечивать теплом новую поликлинику, которая сейчас строится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все социальные объекты в Климовске подключат к отоплению в ближайшие дни.