Глава округа Серпухов на совещании с губернатором сообщил о готовности к зимнему периоду

На еженедельном совещании в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Серпухова Алексей Шимко проинформировал о текущей ситуации в муниципалитете.

В округе укомплектованы дорожные службы и заключены контракты на поставку противогололедных материалов. В осенне-зимний период выполнять работы будут 674 сотрудника. В их распоряжение предоставлено 125 единиц техники. Определена территория уборки: 143 общественных пространства, 73 двора, 221 остановка, а также дороги и тротуары.

В нынешнем сезоне особое внимание уделено современным технологиям, ориентированным на оптимизацию рабочего процесса. Так, 398 сотрудников зарегистрированы в системе «Яндекс.Вектор», что позволяет им быстро определять, где необходимо провести уборку в первую очередь.

В МУП «Водоканал-Сервис» и МУП «ТВК г. Пущино» завершен ремонт помещений для АДС. Кроме того, выделены места для хранения аварийного запаса, проведены тренировки по моделированию аварийных ситуаций.

Работа РСО контролируется. В ближайшее время пройдет отраслевое совещание, в рамках которого обсудят способы оперативного взаимодействия ресурсников с объектами муниципалитета. В основе сотрудничества будет заложена командная работа и компетентность.

В ходе совещания глава округа проинформировал, что демонтаж НТО по кругу выполнен на 85,21%. Специалисты демонтировали восемь объектов, которые будут сданы к 20 октября. Еще два объекта демонтируют их собственники. Срок сдачи работы — до 20 ноября. Приоритетное внимание уделено демонтажу рынка «Труба», на месте которого появится пешеходная зона.

Доклад главы Алексея Шимко свидетельствует о том, что в округе осуществляют эффективные меры, направленные на повышение комфорта и качества жизни населения.

