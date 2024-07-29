Горячую воду временно отключат в ряде домов Дубны из-за утечки на теплосети
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В некоторых домах в Дубне временно отключат горячее водоснабжение из-за утечки на теплосети, предупредили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, сегодня с 10:00 горячая вода будет отсутствовать в доме под номером 2 на Московской улице, в доме под номером 16 на Советской улице, а также в ряде домов на улицах Сахарова, Строителей, Векслера, Джелепова, Жолио Кюри, Флерова и Молодежная.
Горячее водоснабжение будет включено после устранения утечки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация водозаборного узла в поселке Лесной завершится досрочно.