Госдума ввела ответственность за проблемы с отоплением зимой

В Государственной думе в первом чтении утвердили законопроект, устанавливающий административную ответственность за необеспечение устранения недочетов в процессе подготовки к отопительному сезону. Текст документа размещен на официальном ресурсе правовой информации.

Нововведения внесут изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и будут касаться компаний, занимающихся теплоснабжением и эксплуатацией теплосетей, а также собственников тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

В случае невыполнения требований по подготовке к отопительному периоду, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Похожие штрафные санкции предусмотрены для органов местного самоуправления, а также для потребителей тепла, управляющих компаний и жилищных товариществ. Для граждан предусмотрены штрафы в размере 500 руб. или предупреждение.

Депутаты, в частности Светлана Разворотнева и Нина Останина, выразили мнение, что размеры штрафов для теплоснабжающих предприятий явно недостаточны.

Министерство энергетики предложило изучить опыт применения закона и, при необходимости, поддержать инициативу об увеличении размеров штрафов. Заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов напомнил, что Ростехнадзор уже имеет полномочия возбуждать дела за нарушение правил эксплуатации оборудования, где штрафы достигают 50 тыс. руб. для должностных лиц.

В России широко обсуждается проблема изношенности тепловых сетей, возникшая из-за недостаточного финансирования жилищно-коммунальной сферы. Наиболее остро стоит вопрос о состоянии теплоснабжения в Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Иркутской областях, где изношенность сетей приводит к частым авариям и, как следствие, к отключению отопления у населения.

