Россиянам назвали способы добиться перерасчета за недостаточное отопление в доме

Новые нормы СанПиН, которые вступят в силу в 2025 году, четко определяют комфортный температурный режим для жилых помещений в диапазоне 20–22 °С. Важно, что любое отклонение от этих показателей, в частности превышение температуры — так называемый перетоп, — считается оказанием коммунальной услуги ненадлежащего качества. Это дает жильцам законное право требовать перерасчета платы за отопление. Однако, как пояснил в эфире Общественной службы новостей эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура, добиться компенсации за недотоп значительно сложнее.

По его словам, успех возможен лишь при наличии системной проблемы, например, плохой теплоизоляции фасада или негерметичных межпанельных швов в доме. Даже если Роспотребнадзор зафиксирует факт нарушения, процедура доказательства и перерасчета остается длительной и бюрократически сложной.

Эксперт уточнил, что последствием для управляющих компаний, допустивших нарушения, могут стать серьезные штрафы, достигающие 500 тыс. рублей для юридических лиц. Эти санкции применяются за неправильное подключение к теплосетям или эксплуатацию объектов с отступлениями от правил.

По его мнению, в случае перетопа жильцы могут относительно легко добиться справедливости, тогда как борьба с холодом в квартире требует доказательства системных недостатков самого здания. Таким образом, законодательство защищает права потребителей, но их реализация на практике напрямую зависит от характера коммунальной проблемы.

