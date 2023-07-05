Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала исполнение 156 тысяч заявок от жителей с начала года

Сотрудники Госжилинспекции с начала этого года проконтролировали в ЦУР выполнение управляющими компаниями 156 тысяч заявок от жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как рассказала глава ГЖИ Ольга Федина, чаще всего жители требовали от управляющих компаний наладить работу лифтов, провести уборку подъездов и восстановить там освещение.

При этом руководитель Госжилинспекции подчеркнула, что число обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по области сократилось на пятнадцать процентов.

Наименьшее количество сигналов о жилищно-коммунальных проблемах поступило от жителей следующих муниципалитетов: с населением свыше двухсот тысяч человек — Орехово-Зуево, Коломна и Богородский, с населением от ста до двухсот тысяч — Егорьевск, Клин и Павловский Посад, с населением менее ста тысяч человек — Черноголовка, Шаховская и Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе идет большая работа по подготовке инфраструктуры ЖКХ к отопительному сезону.