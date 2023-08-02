Госжилинспекция Подмосковья проконтролировала исполнение почти 180 тысяч заявок от жителей в этом году

Сотрудники Госжилинспекции с начала текущего года проконтролировали в ЦУР выполнение управляющими компаниями более 179 тысяч заявок от жителей Московской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметила руководитель ГЖИ Ольга Федина, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений сократилось на четырнадцать процентов. По ее словам, чаще всего жители требовали от УК провести уборку подъездов, наладить работу лифтового оборудования, восстановить освещение в подъездах и отремонтировать там двери, а также починить запорные механизмы дверей в местах общего пользования.

Больше всего заявок за первые семь месяцев этого года поступило от жителей следующих муниципалитетов: с населением более двухсот тысяч человек — Балашиха, Одинцово, Люберцы, Красногорск и Подольск; с населением от ста до двухсот тысяч человек — Ленинский округ, Воскресенск, Наро-Фоминск, Реутов и Электросталь; с населением менее ста тысяч человек — Лобня, Котельники, Лыткарино, Кашира и Шатура.

Из Восхода с начала этого года поступило только одно обращение. Местные жители просили устранить шум от инженерных систем дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что содержание парков в регионе должно быть на уровне.