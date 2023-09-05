Госжилинспекция Подмосковья проверила свыше 40 тысяч многоквартирных домов на готовность к зиме

Более чем в 26,3 тысячи МКД с подписанными паспортами готовности было зафиксировано неполное соответствие указанным в паспортах сведениям, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

По итогу проверок управляющие организации получили свыше пятидесяти тысяч заданий по устранению недочетов, в порядка двадцати тысячах МКД все замечания уже выполнены, добавила она. Лидерами по отработке поставленных задач стали одиннадцать городских округов, в том числе Люберцы, Одинцово и Мытищи.

При осмотрах МКД инспекторы используют мобильное приложение «Проверки Подмосковья», в чек-лист которого входят все системы жизнеобеспечения дома, которые должны исправно функционировать для благополучного прохождения осенне-зимнего периода.

«Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки», — указала Федина.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Подмосковье.