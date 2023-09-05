Госжилинспекция Подмосковья проверила свыше 40 тысяч многоквартирных домов на готовность к зиме
Фото: [Госжилинспекция МО]
Подмосковная Госжилинспекция проверила фактическую готовность свыше сорока тысяч многоквартирных домов (МКД) региона к предстоящему отопительному сезону.
Более чем в 26,3 тысячи МКД с подписанными паспортами готовности было зафиксировано неполное соответствие указанным в паспортах сведениям, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.
По итогу проверок управляющие организации получили свыше пятидесяти тысяч заданий по устранению недочетов, в порядка двадцати тысячах МКД все замечания уже выполнены, добавила она. Лидерами по отработке поставленных задач стали одиннадцать городских округов, в том числе Люберцы, Одинцово и Мытищи.
При осмотрах МКД инспекторы используют мобильное приложение «Проверки Подмосковья», в чек-лист которого входят все системы жизнеобеспечения дома, которые должны исправно функционировать для благополучного прохождения осенне-зимнего периода.
«Проверяется также работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки», — указала Федина.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев запустил обновленную подстанцию «Пахра» в Подмосковье.