Готовность объектов ЖКХ к весеннему паводку проверяют в Подмосковье

В Подмосковье начали проверку объектов ЖКХ на готовность к весеннему паводку. Инспекции прошли уже в Серебряных Прудах и Рузе, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Проверки проводят специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС». Так, контрольные мероприятия в двух округах прошли на шести объектах, в том числе на канализационно-насосной станции № 1 и водозаборном узле дома отдыха «Лужники» в Рузе, а также на ВЗУ и котельной в Серебряных Прудах.

По итогам проверок выяснилось, что все объекты находятся в рабочем состоянии, уточнили в областном МинЖКХ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил строительство нового водовода в Люберцах.